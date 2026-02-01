Minder treinen naar Zwolle door storing

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle moeten zondagmiddag rekening houden met vertraging. Door een storing kunnen er minder treinen rijden.

De problemen begonnen rond 15.30 uur. Door een storing kunnen de seinen op het baanvak tussen Meppel en Zwolle niet goed bediend worden. Spoorbeheerder ProRail heeft een storingsploeg naar de locatie gestuurd om het euvel op te lossen. Volgens ProRail is er op dit moment beperkt treinverkeer mogelijk: door de storing kunnen er veel minder treinen rijden. De problemen gaan naar verwachting tot ongeveer 18.00 uur duren.

De treinen tussen Groningen en Meppel rijden wel volgens dienstregeling.