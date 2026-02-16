Meer dan 100 jeugdzorgmedewerkers staken in Groningen en Friesland

Ruim 100 jeugdzorgmedewerkers legden vandaag het werk neer in Groningen en Friesland. Enkele tientallen van hen voerden actie in MartiniPlaza, tegenover hun werkgever. Het gaat om medewerkers van Jeugdbescherming Noord, Veilig Thuis Groningen en Jeugdhulp Friesland. Deze regionale stakingsdag is de zesde actie in een landelijke estafettestaking.

De jeugdwerkers willen met deze actie aan hun werkgever Jeugdzorg Noord-Nederland laten zien hoeveel werkdruk zij ervaren. “We hebben werknemers pingpongballetjes gegeven”, zegt jeugdbeschermer Irene Ham. “Elk balletje staat voor twee overuren. Met de mensen die hier zijn, maken we met elkaar al zo’n 600 overuren.”

Weinig waardering

Maaike van der Aar, bestuurder van FNV, zegt dat werkgevers te weinig waardering tonen voor het werk van jeugdzorgmedewerkers en slecht omgaan met hun werkdruk en werk-privébalans. “De problemen worden niet opgelost en daardoor verliezen we mensen”, zegt Van der Aar.

De vakbond vindt dat het laatste voorstel voor een nieuwe cao niet goed genoeg is en heeft het eindbod afgewezen. Daarna stelden de bonden een ultimatum. De cao Jeugdzorg geldt voor ongeveer 38.000 medewerkers in Nederland.

Hemmala Sheerbahadoersing van Jeugdzorg Noord-Nederland sprak donderdagmiddag haar waardering uit voor de jeugdprofessionals, maar wilde geen beloftes doen voor een nieuwe cao. “Ik denk dat jullie (de vakbonden red.) weer aan de onderhandelingstafel moeten komen.”

Problemen blijven bestaan

Sinds juni 2025 onderhandelen vakbonden en werkgevers over een nieuwe cao. Volgens de vakbonden pakt het eindbod van de werkgevers de grote problemen in de sector niet aan. Zo is de werkdruk volgens hen te hoog en voelen medewerkers zich niet altijd veilig. Ook willen de bonden afspraken die ervoor zorgen dat meer mensen in de jeugdzorg willen blijven werken of juist kiezen voor een baan in deze sector.