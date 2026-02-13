Martini Ziekenhuis zet streep door twintig operaties vanwege griep onder personeel

Foto: Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis heeft besloten om deze vrijdag en komende maandag in totaal ongeveer twintig geplande operaties af te zeggen. De reden: de griep heerst onder het personeel van het ziekenhuis.

Door de griep kampt het ziekenhuis met een tekort aan personeel. De weerswaarschuwing ‘code rood’ van een week geleden (vanwege ijzel) heeft volgens het ziekenhuis ook gezorgd voor achterstanden in het wegwerken van alle uitgestelde operaties van die dag. Ook kunnen geopereerde patiënten minder snel naar huis, omdat het druk is in verpleegtehuizen en thuiszorg soms niet beschikbaar is voor revaliderende patiënten.

“We nemen dit besluit natuurlijk niet graag”, schrijft het ziekenhuis op de website. “Maar het is nodig om ruimte te houden voor patiënten die acute zorg nodig hebben. We begrijpen dat het heel erg vervelend is voor de patiënten die afgebeld worden. Gaat uw operatie niet door, dan neemt het ziekenhuis contact met u op voor een nieuwe afspraak. U hoeft ons niet zelf te bellen.”

Het ziekenhuis roept patiënten die wel naar het ziekenhuis komen op te letten of ze last hebben van verkoudheidsklachten: “Bent u verkouden? Dan vragen wij u een mond-neusmasker te dragen tijdens uw bezoek aan het Martini Ziekenhuis. Dit beschermt ons allemaal tegen virussen zoals Influenza (griep) en Covid.”