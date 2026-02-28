Marcel Bosker aan de leiding na eerste dag NK Allround in Thialf

Archieffoto: Evelien1009 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70343339

Langebaanschaatser Marcel Bosker heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan tijdens het NK Allround in Thialf. Na de eerste twee afstanden voert de voormalig inwoner van Ten Boer het totaalklassement aan.

Dit weekend strijdt de schaatstop in Heerenveen om de nationale titels op de Sprint en het Allround. Bosker komt dit toernooi uit op de allroundafstanden. Op de openingsdag stonden de 500 en de 5.000 meter op het programma.

Goede zaken op de 5.000 meter

Op de 500 meter kwam Bosker in de achtste rit in actie tegen Louis Hollaar. Bosker finishte in 37.08, terwijl Hollaar met 36.16 de winst op deze afstand naar zich toe trok. De tweede tijd op de 500 meter werd genoteerd door Ties van Seumeren (36.19), gevolgd door Jur Veenje (36.83).

Het grote verschil maakte Bosker vervolgens op de 5.000 meter. In de afsluitende rit nam hij het op tegen Remco Stam. Waar Stam in de openingsfase nog nipt sneller was, nam Bosker in de tweede fase van de wedstrijd het initiatief over. Met een sterke versnelling in de slotfase noteerde de 29-jarige schaatser een tijd van 06.10,47. Jorrit Bergsma eindigde op deze afstand als tweede (06.11,80), voor Remco Stam (06.14,22).

Klassement

Dankzij de sterke 5.000 meter gaat Bosker na dag één aan de leiding in het klassement met 74.127 punten. Remco Stam volgt op de tweede plek met 74.492 punten, terwijl Louis Hollaar de top drie completeert met 74.972 punten.

Zondag wordt het NK Allround beslist met de 1.500 meter en de afsluitende 10.000 meter. De winnaar van het NK plaatst zich voor het WK dat volgende week in Heerenveen wordt gehouden.