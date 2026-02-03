Man uit Hoogezand (32) krijgt 18 maanden cel voor grof geweld in Gelkingestraat, medeverdachte krijgt taakstraf

Een 32-jarige man uit Hoogezand is dinsdag veroordeeld tot een een gevangenisstraf van 18 maanden voor de zware mishandeling van twee andere mannen in de Gelkingestraat. Een 20-jarige man uit Assen kreeg daarnaast als medeverdachte een taakstraf van 100 uur opgelegd.

De mannen uit Hoogezand en Assen moeten daarnaast duizenden euro’s schade vergoeding betalen aan de twee slachtoffers van het geweld.

Op 12 oktober vorig jaar vielen de twee mannen de slachtoffers aan, nadat volgens hen één van de slachtoffers de vriendin van een van hen had lastiggevallen met seksueel getinte voorstellen. Daarbij werd grof geweld niet geschuwd De slachtoffers werden geslagen en één slachtoffer werd, terwijl hij al op de grond lag, meerdere keren met kracht tegen hoofd en lichaam geschopt. Na de aanval renden de verdachten weg, maar ze konden korte tijd later door de politie worden aangehouden. De slachtoffers moesten voor hun verwondingen naar het ziekenhuis.

Het Openbaar Ministerie eiste drie weken geleden een gevangenisstraf van 24 maanden tegen de 32-jarige man. Het OM wilde de jongere verdachte veroordeeld zien als medepleger van poging tot doodslag en eiste daarom ook een celstraf van 20 maanden tegen de jongere Assenaar. Maar de 20-jarige verdachte werd vrijgesproken van poging tot doodslag en zware mishandeling en alleen veroordeeld voor openlijke geweldpleging. De rechtbank vindt dat de 32-jarige verdachte een grotere rol in het geweld had, terwijl de 20-jarige verdachte aanvankelijk probeerde te de-escaleren.