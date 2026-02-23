Man richt met bijl vernielingen aan in Bedumerstraat

Foto: Albert van den Berg

Een man heeft zondag voor consternatie gezorgd in de Bedumerstraat in de wijk De Hoogte. Bij een woning richtte hij met een bijl vernielingen aan aan een voordeur.

Op foto’s is te zien dat het raam in de voordeur daarbij flink beschadigd is geraakt. Niemand raakte gewond. De politie was snel op de locatie aanwezig, heeft onderzoek gedaan en met getuigen gesproken.

Om de verdachte aan te kunnen houden werd, vanwege het gebruikte wapen, de hulp ingeroepen van de Ondersteuningsgroep Noord (OG). Dit is een gespecialiseerde eenheid van de politie die wordt ingezet bij risicovolle aanhoudingen, gijzelingen of bij het binnenvallen van gebarricadeerde panden.

Deze eenheid heeft uiteindelijk een inval gedaan in een woning aan de Bedumerweg, waar de verdachte zich zou ophouden. De man werd daar echter niet aangetroffen. Wel werd de bijl in de woning gevonden; deze is in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek in de zaak en is op zoek naar de verdachte.