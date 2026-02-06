Man krijgt drie jaar cel voor twee pogingen tot verkrachting

Een man zonder vaste woon- of verblijfplaats is vrijdag veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor twee pogingen tot verkrachting in Groningen, waarbij hij geweld niet schuwde.

Het eerste incident vond in februari vorig jaar plaats bij een opvangorganisatie. De verdachte kreeg daar een kamer toegewezen en werd duidelijk verteld dat hij niet in het verblijfsdeel van andere bewoners mocht komen. Toch ging hij door de afgesloten deuren en drong een kamer binnen van een vrouw die daar verbleef. Volgens de rechtbank gooide hij haar met kracht op het bed, deed de deur op slot en verhinderde hij haar om weg te gaan door haar vast te pakken. Het slachtoffer schreeuwde om hulp en bonkte op deuren en muren. Toen andere bewoners op het lawaai afkwamen, vluchtte de verdachte.

Anderhalve maand later sloeg de man opnieuw toe. Een vrouw liep vanaf een opvangcentrum richting het centrum toen zij merkte dat de man haar volgde. Zij maakte een filmpje van hem met haar telefoon. Toen zij een sloot overstak, greep de man haar vast en duwde haar het water in. In de sloot ontstond een worsteling. De man probeerde de broek en onderbroek van de vrouw uit te trekken. Zij werd daarbij gedeeltelijk ontkleed. Om zich te verdedigen beet het slachtoffer de man hard in zijn vinger. De man beet haar daarop in haar oor en gezicht, waardoor zij begon te bloeden. Ook kneep hij haar in de nek en hield haar met een knie op haar rug tegen. Pas toen voorbijgangers in de buurt kwamen, stopte hij en rende weg.

Het Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van vier jaar. Volgens de verdediging was de verdachte niet de dader van het eerste incident. Bij het tweede incident zou hij per ongeluk in het verkeerde deel van het gebouw zijn terechtgekomen. Daar ging de rechtbank niet in mee en legde een gevangenisstraf op van drie jaar. De man moet ook duizenden euro’s aan schadevergoeding betalen.