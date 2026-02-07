Magma Vinkhuizen werkt aan zichtbaarheid en organiseert in mei open huis

Foto: Magma Vinkhuizen / wijknieuws Vinkhuizen

Sociaal wijkcentrum Magma is al jaren een vast begrip in Vinkhuizen, maar de ontmoetingsplek wil de komende tijd nóg zichtbaarder worden. Met een frisse nieuwe huisstijl en een opvallend bord aan de Metaallaan hoopt het centrum nieuwe buurtbewoners te verwelkomen. Op 29 mei staat er bovendien een open huis op de planning.

“Sinds afgelopen week kun je ons niet meer missen”, laat Magma weten. “We hebben nieuwe huiskleuren geïntroduceerd en er is een bord aan de straatkant geplaatst, waardoor we nu voor iedereen vindbaar zijn.”

Bruisende ontmoetingsplek

Sinds de start in 2019 is Magma uitgegroeid tot een belangrijke spil in de wijk. Een van de bekendste gebruikers is Gea’s Weggeefwinkel. Gea begon destijds in het voormalige Backbone-gebouw aan de Travertijnstraat, maar vond in 2019 een vast honk bij Magma. Inmiddels is zij zeker niet meer de enige; organisaties zoals Humanitas Mantelzorg, het Seniorenplatform en Buurtpreventie Vinkhuizen komen er wekelijks samen.

In het gebouw aan de Metaallaan draait alles om ontmoeting. Bewoners schuiven aan voor een kop koffie, maar er worden ook workshops, sportactiviteiten en culturele bijeenkomsten georganiseerd. Het uiteindelijke doel is simpel: de leefbaarheid in Vinkhuizen vergroten.

Open huis

“In totaal zijn er in het pand nu 21 verschillende initiatieven gevestigd”, vertelt de organisatie. “Kom gerust eens langs om kennis te maken en te zien wat er allemaal gebeurt.” Voor wie een uitgebreid kijkje achter de schermen wil, is woensdag 29 mei de uitgelezen dag. Dan houdt Magma een open huis. De exacte tijdstippen worden binnenkort bekendgemaakt via de sociale mediakanalen van het wijkcentrum.