“Maandag kans op natte sneeuw bij oplopende temperaturen, vanaf woensdag weer kouder”

Foto: Weening Fotografie

De temperatuur op maandag komt enkele graden boven het vriespunt te liggen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het vanaf woensdag weer kouder waarbij er in de nachten kans is op vorst.

“Maandag vallen er enkele buien, vooral in de ochtend met daarbij de kans op natte sneeuw”, vertelt Kamphuis. “De temperatuur loopt in de middag op naar 2 of 3 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3. In de nacht naar dinsdag daalt het kwik tot rond het vriespunt. Het blijft vrijwel overal droog en de kans op lokale gladheid neemt weer toe.”

“Dinsdag is er een enkele opklaring mogelijk en valt er vooral in de loop van de dag een regenbui, in de avond is weer een sneeuwbui mogelijk. Het wordt 5 graden. In de nacht naar woensdag minima rond het vriespunt.”

“Woensdag en donderdag wordt het weer kouder met overdag rond of een graad boven nul en in de nachten enkele graden vorst. Vooral donderdag kan de zon gaan schijnen. Op beide dagen blijft het droog. Daarna wordt het zachter, maar neemt ook de kans op regen toe. Meer over het naderende zachte weekend is te lezen op de weerpagina en te beluisteren tijdens het weerpraatje dat om 08.50 te horen is tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”