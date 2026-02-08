‘Maandag grijs en fris, komende dagen oplopende temperaturen en buien’

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen verlopen overwegend grijs. In het begin is het nog fris, maar richting woensdag loopt de temperatuur op naar 8 graden. Daarmee nemen ook de neerslagkansen toe.

Maandag begint bewolkt, al is er in de middag een kleine kans op een glimp van de zon. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke richting wordt het 3 tot 4 graden. In de nacht naar dinsdag zijn er opklaringen mogelijk. Op momenten dat het helder is, zakt de temperatuur onder het vriespunt naar -1 of -2 graden.

Toenemende kans op buien

Op dinsdag verandert er weinig en blijft de bewolking overheersen. Terwijl het in de ochtend nog droog blijft, neemt in de tweede helft van de middag de kans op een bui toe. Ook in de avonduren kan er een bui vallen. Bij een zwakke zuidoostelijke wind wordt het 4 of 5 graden.

Woensdag vallen er verspreid over de dag buien. De wind draait van het zuidoosten naar het zuidwesten, waarmee zachtere lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt daardoor uit rond de 7 of 8 graden.