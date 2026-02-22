“Maandag bewolkt en buien, komende woensdag wordt het lente met zomers randje”

Foto: Michel Eising

De komende dagen is het eerst nog bewolkt en vallen er buien. Maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het komende woensdag lente met een zomers randje waarbij het lokaal mogelijk 18 graden kan worden.

“Maandag is het wisselend bewolkt en vallen er enkele buien”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 10 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen, windkracht 4 tot 5. Komende avond en in de nacht naar dinsdag is het droog en koelt het af naar zo’n 6 graden.”

“Dinsdag wordt het met 12 graden nog zachter. Wel is er veel bewolking en valt er hier en daar een buitje. De zuidwestenwind is matig, windkracht 3 tot 4. Woensdag is het lente met een zomers randje. Er is veel zon en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 16 tot lokaal 18 graden. Op 26 februari 2019 werd het op vliegbasis Eelde 18.9 graden. Warmer werd het nooit in Eelde sinds het begin van de metingen in 1901. Gaan we dit record aanvallen? Het zou zomaar kunnen!”

“Donderdag is het met 13 tot 15 graden nog altijd zeer zacht voor de tijd van het jaar. Er zijn perioden met zon, al drijft er in de loop van de dag ook enige bewolking over. De zuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Houdt de vroege lente ook daarna aan? Het antwoord is te vinden op de weerpagina en te horen tijdens het weerpraatje dat om 08.50 uur te horen is tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”