“Maandag af en toe zon, dinsdag kans op ijsregen, ijzel en sneeuw”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen gaan koud verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er op dinsdag kans op ijsregen, ijzel en lichte sneeuw.

“Maandag is er af en toe zon en lijkt het droog te blijven”, vertelt Kamphuis. “Het wordt rond 0 graden bij een matige oostenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar dinsdag is het helder en koud met matige vorst, -5 tot -7 graden.”

“Dinsdag blijft het tot in de avond droog. De maximumtemperatuur ligt een graad onder het vriespunt en er waait een matige tot vrij krachtige oostenwind, windkracht 4 tot 5 waardoor het veel kouder aanvoelt. In de avond en in de nacht naar woensdag kans op ijsregen, ijzel en eerst lichte sneeuw. De temperatuur schommelt rond nul en daardoor kan het zeer glad worden.”

“Woensdag wint de zachte lucht een beetje terrein en dooit het licht. Daarna komt de kou weer terug met misschien wel meer vorst dan eerder. Meer daarover is te lezen op de weerpagina of luister naar het weerpraatje dat om 08.50 uur te horen is tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”