Lycurgus wint nu wél van Orion Stars

Lycurgus heeft zondagmiddag in eigen huis gewonnen van Orion Stars. Het werd in deze laatste reguliere competitiewedstrijd tegen de Doetinchemmers 3-2.

Afgelopen donderdag was Orion in Groningen nog met 1-3 te sterk voor Lycurgus in de halve finale van de bekercompetitie, en ook zondag zag het er aanvankelijk nog niet uit dat het nu anders zou worden. De eerste set eindigde namelijk in 19-25, maar vervolgens werd de thuisploeg sterker, en de tweede set werd gewonnen met 25-23. In de spannende derde set gingen de gasten er met de setwinst vandoor: 23-25.

In de vierde stond Lycurgus geruime tijd een paar punten voor, en de ploeg wist de voorsprong tot het eind te behouden: 25-22. De beslissende vijfde set was ook voor Lycurgus: 15-11.

Lycurgus eindigt het eerste deel van de competitie op de tweede plaats met 33 punten uit 14 wedstrijden, onder Orion Stars. Beide ploegen kunnen zich opmaken voor de BeNe Conference, maar eerste spelen ze nog de returnwedstrijd in de bekercompetitie. Die wedstrijd is komende zondag in Doetinchem. Lycurgus moet dan met 3-0 of 3-1 winnen om een ‘golden set’ af te dwingen.