Lycurgus verliest eerste wedstrijd in BeNe Conference

Lycurgus is zaterdagavond de fase van de BeNe Conference gestart met een 3-1 verlies tegen VC Greenyard Maaseik.

De ploeg van coach Sam Gortzak had nog wel een sterk begin en won de eerste set met 23-25. De tweede set was echter met 25-18 een gemakkelijke prooi voor de thuisploeg. Ook de derde set was voor Maaseik, al was het verschil klein: 25-23. In de laatste set kon Lycurgus de wedstrijd niet meer spannend maken: 25-19.

Lycurgus startte in de BeNe Conference met 12 punten en krijgt er dus nog niets bij. De ploeg staat op de derde plaats. Koploper is Roeselare met 18 punten, tweede is Orion Stars uit Doetinchem, dat zondag in actie komt, met 16 punten.

Op 1 maart speelt Lycurgus de tweede wedstrijd, en ook dat is een uitwedstrijd, tegen Volley Haasrode Leuven.