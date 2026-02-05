Lycurgus verliest eerste halve finale-wedstrijd van Orion Stars

Julien Lecat serveert voor Lycurgus

De volleyballers van Lycurgus hebben donderdagavond de eerste wedstrijd in de halve finale van de beker verloren. Regerend landskampioen Orion Stars was over 4 sets de sterkste (1-3). De halve finale wordt over twee wedstrijden gespeeld, volgende week zondag is de return in Doetinchem.

Tot donderdagavond had Lycurgus het niet lastig in het nationale bekertoernooi. Zowel het tweede team van Draisma Dynamo als Eredivisionist VC Limax (kwartfinale) werden in drie sets verslagen. Daarmee ontstond hetzelfde affiche als vorig seizoen: Lycurgus tegen Orion Stars in de halve finale van de beker. De Doetinchemmers waren toen in beide wedstrijden de betere. Ook in de play-offs om het landskampioenschap en in de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen trokken de Doetinchemmers aan het langste eind.

Orion direct op voorsprong

Het moge dus duidelijk zijn: donderdagavond wordt een lastige avond voor de Groningse volleyballers, zeker als Orion direct in de eerste set een kleine voorsprong pakt. Hoewel Lycurgus – dat middenaanvaller Ian Parish nog steeds moet missen vanwege een rugblessure – aardig mee kan komen aan het begin van de set, zien de Groningers de achterstand steeds groter worden. Orion wint de eerste set met 19-25.

Lycurgus zorgt voor luidruchtig sportcentrum

Vroeg in de tweede set komt Lycurgus voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong en laat het bij vlagen spectaculair volleybal zien waardoor ook het publiek zich steeds meer laat horen in het Alfa-college Sportcentrum. Bij 17-17 komen de bezoekers echter weer langszij en kan het puntje wisselen beginnen. Het is uiteindelijk Lycurgus dat bij 24-23 het eerste set-point pakt, maar deze weet thuisploeg niet weet te verzilveren. Bij 24-25 is het Orion Stars dat op set-point komt, die vervolgens een tweede setwinst wel naar zich toe trekken.

Uitgangspositie returnwedstrijd

Aan Lycurgus vervolgens de taak de tegenstander niet naar huis te sturen met de best mogelijke uitgangspositie voor de returnwedstrijd. Een 3-0 verlies betekent dat in Doetinchem geen set verloren mag gaan om nog kans te maken op een plek in de finale. Dat lukt, want de derde set starten de Groningers goed met een 6-3 voorsprong. Hoewel Orion het Lycurgus lastig blijft maken, komt de thuisploeg bij 24-22 wederom als eerste op set-point en deze keer weten de Groningers de set wel over de streep te trekken: 1-2.

Hoewel het aan het begin van de vierde set nog gelijk op gaat, ziet het publiek in Kardinge de voorsprong van Orion langzaam groter worden tot 13-18. Daarna weet Lycurgus het echter nog spannend te maken dankzij een knappe inhaalslag. Bij 17-19 haalt Orion-coach Dirk Sparidans zijn spelers naar de kant voor een time-out. Hoewel Lycurgus daarna het eerste punt pakt, is het Orion dat bij 21-24 op set-point komt, waarna de bezoekers de vierde en laatste set van de avond te winnen met 21–25. Orion stapt met een 3-1 overwinning van de vloer in Groningen.

Volgende week zondag wordt de return-wedstrijd in Doetinchem gespeeld, maar eerst komt Orion nog een keer terug naar het Noorden. Aankomende zondag staat namelijk een competitiewedstrijd op het programma, die wedstrijd begint om 15:00 in het Alfa-college Sportcentrum.