Lycurgus strandt in halve finale bekercompetitie

Het bekeravontuur van Lycurgus zit erop voor dit seizoen. De Groninger volleyballers verloren zondagmiddag de returnwedstrijd in Doetinchem in de halve finale met 3-0 van Orion Stars.

Anderhalve week geleden waren de Doetinchemmers in Groningen al met 1-3 te sterk voor Lycurgus, dat in de returnwedstrijd met 0-3 of 1-3 moest winnen om een ‘golden set’ af te dwingen. Maar een verrassing zat er zondag niet in. In de eerste twee sets waren beide ploegen aanvankelijk aan elkaar gewaagd, totdat de thuisploeg ging uitlopen. In de eerste set werd het 24-19, waarna het uiteindelijk 25-22 werd. In de tweede set wist Lycurgus twee setpunten weg te werken, maar verloor de ploeg toch met 26-24. Daarmee kwam er een einde aan het bekerseizoen. De derde set ging vervolgens ook naar Orion Stars, met 25-20.

Lycurgus kan zich nu gaan richten op de BeNe Conference, de competitie tussen de beste Nederlandse en Belgische ploegen. Hierin start Lycurgus komende zaterdag met een uitwedstrijd tegen VC Greenyard Maaseik.