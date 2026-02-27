Lokale voedselorganisaties starten petitie voor meer lokaal eten richting toekomstige gemeenteraad en college

Kerspruimen in bloei in het voedselbos. Foto: eigen foto

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is een groep lokale voedselorganisaties en bedrijven in Groningen vrijdagmiddag een petitie gestart om gezond en lokaal voedsel hoger op de politieke agenda in Groningen te krijgen.

De initiatiefnemers willen dat gezond voedsel in alle wijken beschikbaar en betaalbaar wordt. Ook pleiten zij ervoor om gezond voedsel als basisvoorziening te behandelen, vergelijkbaar met andere publieke voorzieningen. Daarnaast vragen zij om versterking van de lokale voedselketen. Volgens de initiatiefnemers ontbreken in Groningen onder meer een logistiek centrum en voldoende mogelijkheden om lokaal voedsel te verwerken.

Ook zou er te weinig afstemming zijn tussen betrokken partijen. Zij willen dat de gemeente samenwerkt met omliggende gemeenten en de provincie en dat bestaande initiatieven worden geholpen om te groeien. Verder vragen de organisaties om gezonde maaltijden op alle scholen en om de aanstelling van een wethouder Voedsel met een eigen budget.

De petitie is een gezamenlijk initiatief van onder meer Ons Eten, Tuinindestad, De Blije Bodem, Coöperatie Woldwijk, Public Food, Horeca Groningen, de Voedselbank Gemeente Groningen en verschillende andere organisaties en bedrijven uit de regio. De initiatiefnemers willen de petitie na de verkiezingen aanbieden tijdens een raadsvergadering aan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van burgemeester en wethouders.

Wie de petitie wil bekijken of ondertekenen, kan dat hier doen.