Live amateurvoetbal en politieke gasten in OOG Sport

Foto: Andor Heij / Joris van Tweel

OOG Sport begint komende zaterdag een uur eerder en is daarmee van 14:00 tot 18:00 te horen op OOG radio. Naast live amateurvoetbal, het laatste sportnieuws en muziek is er ook weer aandacht voor de politiek. Tussen 17:00 en 18:00 schuiven weer twee lijstrekkers aan in Sport & Politiek, een thema-uur van OOG Sport in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

OOG Sport doet verslag van twee voetbalwedstrijden, die door de vroegere start vanaf het begin te volgen zijn, te beginnen met PKC’83. De vierde divisionist staat 14e en nam vorige week afscheid van trainer Ron de Boer. Interim-trainer Kenny Konings staat voor het eerst langs lijn en heeft een duidelijke opdracht meegekregen: PKC in de vierde divisie houden. Op Sportpark De Kring ontvangt zijn ploeg met Flevo Boys meteen een lastige tegenstander, de club uit Emmerloord staat vierde in de Vierde Divisie D. De wedstrijd begint om 14:30.

In de derde klasse speelt vv Helpman op de Esserberg een thuiswedstrijd tegen vv Hoogezand. De ploeg uit de buurtgemeente heeft het zowel organisatorisch als sportief lastig en staat 13e, één plekje boven hekkensluiter vv Groningen. Helpman staat 8e en kan de positie in de middenmoot verbeteren. Het verschil tussen de nummer 5 en 9 is slechts drie punten. De wedstrijd tussen Helpman en Hoogezand begint om 14:30 en is eveneens te volgen via OOG radio.

Sport & Politiek

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart interviewt presentator Wouter van der Maden iedere week twee kandidaten over de sportplannen van hun politieke partij. Deze week zijn lijsttrekkers Jalt de Haan (CDA) en Jim Lo-A-Njoe (D66) te gast. OOG Sport & Politiek is tot de verkiezingen iedere zaterdag te horen tussen 17:00 en 18:00 op OOG radio.