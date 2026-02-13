‘Licht en verbinding’ in de Oosterkerk: 175 Groningers zingen met Janneke Jager voor het goede doel

Foto: Helena Vegter

Komende zaterdag komen zo’n 175 Groningers naar de Oosterkerk om samen te zingen. Tijdens het concert, een initiatief van cabaretière en zangeres Janneke Jager, wordt geld opgehaald voor het Leger des Heils en de Voedselbank.

Het concert begint om 16.15 uur met een optreden van Jager, maar wordt afgesloten met de samenzang van alle deelnemers. Zij komen zaterdagmiddag om 13.00 uur al bij elkaar in de Oosterkerk. Onder begeleiding van pianist Han Hesselink en dirigent Hannelore Duynstee oefenen ze dan Jagers lied Gouden Rand (waarin het refrein van het Gronings Volkslied is verwerkt) en Imagine van John Lennon. Het mini-concert van Jager begint om half vijf en wordt afgesloten met het gezamenlijk zingen van beide nummers.

Het initiatief is bedoeld als een teken van verbondenheid en hoop, stelt Jager: “Ik zag alleen in januari al de opstanden in Iran, onderdrukte vrouwen in Afghanistan, het landjepik-gedrag van Trump, aanvallen op Oekraïne en Gaza en werd er moedeloos van. Ik wilde niet voor de zoveelste keer verder scrollen, ik wilde iets doen. Zingen is mijn taal. Daarom dacht ik: laten we dát doen. Met zoveel mogelijk mensen.”

Bezoekers kunnen het optreden gratis bijwonen. Daarbij wordt wel gevraagd een vrijwillige donatie te doen voor het Leger des Heils en de Voedselbank Groningen. Ook worden kleding en hygiëneproducten ingezameld voor de twee goede doelen.