Lezers Forumbibliotheken kiezen Chris H. Beuker als Nieuw Gronings Schrijftalent van 2025

Foto: Niels De Jong

Uit 26 schrijvers en 33 inzendingen hebben de lezers van de Forumbibliotheken het boek Tweede kans van Chris H. Beuker als beste boek beoordeeld. Zijn boek wordt definitief opgenomen in de collectie van Forum Groningen.

De 33 deelnemers aan de wedstrijd leverden hun boek aan het begin van het afgelopen jaar aan bij een selectiecommissie van Forum en NOORDWOORD. Na de selectie waren hun boeken te leen in de Forumbibliotheek aan de Nieuwe Markt. Na het lezen van de werken konden Forumbibliotheek-leden een recensie achterlaten.

Op basis van deze reacties kwam het boek Tweede kans, de debuutroman van geboren en getogen Stadjer Beuker, als beste uit de bus. Het boek gaat over twee Groningse jeugdvrienden, een aan lager wal geraakte profvoetballer en een advocaat. In het verhaal zien ze elkaar voor het eerst in jaren, als een van hen ongewild betrokken raakt bij criminele activiteiten.

Inzending voor komend jaar reeds van start

De zoektocht naar een opvolger voor Beuker is inmiddels ook begonnen. Wie volgend jaar het Nieuw Gronings Schrijftalent wil worden, kan vóór 1 juni een boek aanmelden bij de balie op verdieping 3 West van het Forum, ter attentie van Annemiek Hillebrink en onder vermelding van ‘Nieuw Gronings Schrijftalent’. Laat ook je telefoonnummer en e-mailadres achter.

Voorwaarden zijn er wel: je woont en/of werkt in Groningen en hebt een boek geschreven. De titel mag zijn uitgegeven. Het is prettig als je zelf de rechten hebt. Heb je de rechten niet, regel dan toestemming van je uitgever. Je mag meerdere titels inleveren, maar per titel mag je maximaal twee exemplaren in onze kast neerleggen. De exemplaren moeten de vorm van een boek hebben (een kaft, paginanummering etc.).

De exemplaren worden ook meteen eigendom van het Forum Groningen.