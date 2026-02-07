Lekkende hoofdwaterleiding zorgt voor afsluiting en vertraging op A28 bij Haren

Foto: Rijkswaterstaat / OvD Ron / x.com/OvD_Ron

Een lekkende hoofdwaterleiding langs de A28 bij Haren zorgt zaterdagmiddag voor flinke vertraging voor verkeer richting Groningen. Volgens Rijkswaterstaat moeten automobilisten rekening houden met zeker vijftien minuten extra reistijd.

Het lek in de leiding, die parallel aan de snelweg loopt, werd zaterdagochtend ontdekt. De breuk veroorzaakte direct wateroverlast, waarna een spoedreparatie werd opgestart. Met behulp van een graafmachine is de leiding inmiddels blootgelegd, zodat medewerkers het defect kunnen herstellen.

File in de mist

Vanwege de werkzaamheden is tussen Eelde en Groningen slechts één rijstrook beschikbaar. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten om extra voorzichtig te zijn: door de aanhoudende dichte mist is de staart van de file pas op het laatste moment zichtbaar.

Het is nog onbekend hoe lang de werkzaamheden duren en wanneer de afgesloten rijstroken weer vrijgegeven kunnen worden.