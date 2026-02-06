Leerlingen Bisschop Bekkerschool nemen alvast kijkje in hun nieuwe onderkomen

De leerlingen van de Bisschop Bekkersschool in Paddepoel namen vrijdag een kijkje in hun nieuwe schoolgebouw aan de Siriusstraat.

De nieuwe school is gebouwd op dezelfde plek als de oude school, die in de jaren zestig van de vorige eeuw is verrezen. Die school voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. De ongeveer tweehonderd leerlingen zitten momenteel in een tijdelijke school aan de Bessemoerstraat.

De kinderen kunnen pas na de meivakantie naar hun nieuwe onderkomen, maar konden vrijdag alvast kijken waar hun toekomstige klas is en de rest van het gebouw bezichtigen. Nieuw bij de school is een gymzaal en er is ook een keuken in de school gekomen. De leerlingen waren vooral benieuwd naar het nieuwe schoolplein, want buiten spelen is populair bij de kinderen.

Buiten schooltijden kan het gebouw ook gebruikt worden voor buurtactiviteiten, cursussen en creatieve uitingen.