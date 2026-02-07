Landelijke storing meldkamers: 112 in Groningen bereikbaar via back-upsysteem

Meldkamer Noord Nederland

De meldkamers van de hulpdiensten hebben zaterdagmiddag te maken met een landelijke storing. Een woordvoerder laat weten dat mensen die in Groningen het alarmnummer bellen, ondanks de problemen gewoon te woord worden gestaan.

“De storing bevindt zich in het landelijke meldkamersysteem”, legt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper uit. “Voor dit soort situaties is een back-up ontwikkeld die op dit moment operationeel is. Dat betekent dat 112 gewoon bereikbaar is en dat we vanuit de meldkamer voertuigen op pad kunnen sturen.”

Andere werkwijze

Wel heeft de storing gevolgen voor de werkzaamheden achter de schermen. “We moeten nu gebruikmaken van een ander systeem. Dat vergt van de centralisten op de meldkamer een andere werkwijze. Voor hen is dat vervelend, maar de hulpverlening komt niet in gevaar”, aldus de woordvoerder.

ICT-specialisten werken momenteel met man en macht om de problemen te verhelpen. Het is nog onbekend hoe lang de storing gaat duren.