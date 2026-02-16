Koude winter laat gasopslagen snel leeglopen, maar Gasunie ziet geen direct probleem

Foto Andor Heij: Gasunie

De Nederlandse gasvoorraden zijn deze winter sterk gedaald door de kou. Toch is er op dit moment genoeg gas beschikbaar, vertelt de Gasunie maandagochtend aan verschillende media.

De gasopslagen in Nederland zijn nog voor ongeveer 16 procent gevuld. Begin januari was dat nog rond de 45 procent. Door het koude winterweer gebruiken huishoudens meer gas om te verwarmen. Ook elektriciteitscentrales verbruiken extra gas, omdat zon en wind soms te weinig stroom leveren.

Ondanks de lage voorraad blijft er voldoende gas binnenkomen., aldus de Gasunie. Dat gebeurt vooral via vloeibaar aardgas uit het buitenland. Daarnaast komt er gas uit kleine Nederlandse gasvelden en uit Noorwegen. Voor de rest van de winter verwacht de netbeheerder geen grote problemen, zolang de aanvoer van gas uit het buitenland doorgaat. Alleen bij een plotselinge verstoring op de wereldmarkt kan de situatie veranderen.

Of de voorraden komende zomer weer voldoende worden aangevuld, is volgens de Gasunie nog onzeker. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het vullen van de opslag en dat hangt onder meer af van de gasprijzen. Als het nodig is, kan de overheid ingrijpen om ervoor te zorgen dat er genoeg gas wordt opgeslagen.