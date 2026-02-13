Koud weekend met kans op gladheid in de nachten, daarna iets zachter en wisselvallig

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen blijft het eerst winters koud, met geregeld zonneschijn. Zondag eindigt met meer bewolking en daarbij kans op winterse neerslag. In de loop van de nieuwe week wordt het geleidelijk wat zachter, al blijft het wisselvallig.

Zaterdag verloopt droog met geleidelijk meer ruimte voor de zon. Bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richting wordt het rond 1 graad. In de avond en nacht zijn er opklaringen en kan het flink afkoelen. De minimumtemperatuur ligt tussen ongeveer 3 en 5 graden vorst, waardoor het plaatselijk glad kan worden.

Zondag is er eerst nog af en toe zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. De wind draait naar het zuidoosten en neemt wat toe in kracht, bij een maximumtemperatuur rond 2 graden. In de avond en nacht erop volgt winterse neerslag en kan het opnieuw glad worden, want de minimumtemperatuur ligt dan rond het vriespunt.

Maandag trekt de winterse neerslag geleidelijk weg en volgt nog een enkele bui. Plaatselijk kan het nevelig zijn. Met temperaturen rond 3 graden wordt het iets zachter dan in het weekend. Dinsdag en woensdag laten een wisselend beeld zien met wolkenvelden en af en toe zon, maar ook kans op een (winterse) bui.