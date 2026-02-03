Koolmees stoot huismus van de troon bij tuinvogeltelling

Foto: https://vogelskijken.store/ - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79620883

Voor het eerst in de geschiedenis van de Nationale Tuinvogeltelling is in de gemeente Groningen niet de huismus de vaakst getelde vogel. De koolmees voert dit jaar de ranglijst aan, zo blijkt uit de definitieve resultaten van de Vogelbescherming.

De telling werd afgelopen weekend voor het 23ste jaar op rij gehouden. Honderden Groningers hielden een half uur lang bij welke vogels hun tuin of balkon bezochten. De uitslag is opmerkelijk: de huismus, die al sinds het begin van de tellingen onafgebroken op nummer één stond, is van de troon gestoten door de koolmees. Deze vogel werd 2.997 keer geteld. De huismus, die de afgelopen jaren de winnaar was, werd 2.578 keer gezien. De merel werd met 2.158 waarnemingen derde. De pimpelmees, spreeuw, vink en roodborst werden respectievelijk vierde, vijfde, zesde en zevende.

Landelijk beeld

Het Groningse resultaat past in de landelijke trend. Ook in de rest van Nederland nam de koolmees (273.142) de koppositie over van de huismus (257.870). De pimpelmees eindigde landelijk als derde. “Meer dan 135.000 mensen hebben bijna 1,9 miljoen tuinvogels geteld”, laat de Vogelbescherming weten. “Dat de huismus voor het eerst in 23 jaar niet op de eerste plaats is geëindigd, is een markant moment.”

Zorgen om de huismus

Hoewel de winst van de koolmees deels te danken is aan een goed broedseizoen, zijn de zorgen om de huismus groot. Sinds 1975 is het aantal huismussen in ons land meer dan gehalveerd, waardoor de soort inmiddels als ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst staat.

Er zijn verschillende oorzaken voor deze daling. Moderne woningen hebben nauwelijks nog kieren of spleten waarin mussen kunnen nestelen. Door grootschalige isolatie verdwijnen deze broedplekken vaak onbedoeld. Daarnaast speelt de ‘verstening’ van tuinen een grote rol: in een betegelde tuin is voor vogels nauwelijks voedsel of beschutting te vinden.