“Komende dagen rond het vriespunt, in het weekend oplopende temperaturen”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De komende dagen schommelt de temperatuur rond het vriespunt. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis lopen de temperaturen in het weekend echter flink op waarbij het 7 graden kan worden. Kamphuis verwacht niet dat de kou een snelle comeback gaat maken.

“Ik begin het weerbericht met een waarschuwing”, vertelt Kamphuis. “Woensdag in de ochtend is het lokaal glad door ijzel. Het gebied dat de ijzel veroorzaakt trekt in de vroege uren naar het noorden weg. De temperatuur ligt dichtbij het vriespunt. De rest van de dag blijft het droog en in de middag kan het vanuit het zuiden langzaam wat opklaren. De temperatuur loopt op naar 1 graad in het noordoosten van de provincie tot 3 graden in de stad en het zuidwesten. De wind uit het oosten is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar donderdag vriest het 3 graden en kan het opnieuw glad worden door bevriezing van natte weggedeelten.”

“Donderdag is het bewolkt en schommelt de temperatuur rond het vriespunt. Het blijft droog en de oostenwind is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar vrijdag een graadje vorst.”

“Vrijdag gaat het later op de dag licht regenen en loopt de temperatuur op naar 1 tot 3 graden. Een volgende dooiaanval is in gang gezet. En deze lijkt te gaan slagen. In de nacht naar zaterdag iets boven nul. Tijdens het weekend lopen de temperaturen op naar 5 tot 7 graden en zal de zachte lucht ook ons gebied bereiken. Vooral zaterdag valt er af en toe regen. Hoewel de kou in de buurt blijft, lijkt een snelle comeback na het weekend niet waarschijnlijk.”