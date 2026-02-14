KNMI waarschuwt voor gladheid door sneeuw

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Weggebruikers in de provincie Groningen moeten zondagavond en maandagochtend rekening houden met gladheid veroorzaakt door sneeuw. Het KNMI heeft voor de provincie code geel afgegeven.

De waarschuwing voor Groningen gaat in op zondagavond om 20.00 uur. “Vanaf halverwege de zondagmiddag bereikt een neerslaggebied met sneeuw het zuidwesten van het land”, meldt het KNMI. “Dit verspreidt zich in de loop van de middag en avond over de rest van het land. Op veel plaatsen ontstaat een sneeuwdek, wat met name voor hinder in het verkeer kan zorgen.”

Drie tot vijf centimeter

Terwijl er in het zuiden en westen slechts één tot drie centimeter wordt verwacht, kan er in het noorden en oosten meer blijven liggen. Vanwege de lagere temperaturen in onze regio houdt het KNMI rekening met een sneeuwdek van drie tot vijf centimeter, plaatselijk kan er nog wat meer vallen.

In de loop van de nacht naar maandag wordt het vanuit het zuidwesten langzaam droger of gaat de neerslag over in regen of natte sneeuw. “In het noordoosten kan de gladheid door sneeuw tot maandag in de vroege ochtend aanhouden.” Voor de provincie Groningen geldt code geel vooralsnog tot maandagochtend 06.00 uur.