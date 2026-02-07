KNMI verwacht dat dichte mist de rest van de dag blijft hangen

Foto: Erick Bakker

Het KNMI waarschuwt dat de dichte mist in Groningen de rest van de dag én komende nacht zal aanhouden. De eerder uitgegeven ‘code geel’ is daarom verlengd tot zondagochtend 10.00 uur.

Volgens de meteorologen is de mist in het noorden hardnekkig. “Plaatselijk komt dichte mist voor waarbij het zicht minder is dan tweehonderd meter”, aldus het KNMI. Vooral in Groningen en het noorden van Friesland en Drenthe blijft de grijze sluier naar verwachting lange tijd hangen.

Zicht minder dan 200 meter

Rond 13.00 uur werd op het KNMI-meetstation bij Eelde een zicht gemeten van 198 meter. De dichte mist kan verraderlijk zijn voor het verkeer. Het KNMI waarschuwt dat het zicht zo nu en dan kan oplopen.