Klassieker Velocitas – Be Quick en veel meer zaterdag in OOG Sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - Velocitas 1897

Na een periode van sneeuw, ijzel en afgelastingen komen de amateurclubs dit weekeinde weer in actie.

Daaronder is de klassieker en topper in de eerste klasse H tussen koploper Velocitas en nummer drie Be Quick 1887 in stadion Stadspark. Velocitas won de eerste wedstrijd met 2-1 en heeft inmiddels in verliespunten een voorsprong van zeven punten op Be Quick. De wedstrijd begint om 15.00 uur en OOG Sport is er vanaf dat moment live bij.

In dezelfde klasse spelen ook middenmoter Oranje Nassau en rode lantaarndrager GRC Groningen thuis. ON ontvangt WVV uit Winschoten en GRC krijgt Drachtster Boys op bezoek.

In de vierde divisie D staat PKC’83 net boven de degradatiestreep. De Groningers spelen uit tegen middenmoter SDV Barneveld.

Bij OOG Sport blijf je op de hoogte van de tussen en eindstanden van deze wedstrijden en van de duels in de lagere klassen.

FC Groningen en Lycurgus

FC Groningen speelt zondag thuis tegen koploper PSV. In OOG Sport is een uitgebreide voorbeschouwing op deze wedstrijd te horen.

Ook is er aandacht voor de volleyballers van Lycurgus die donderdag de eerste halve finale wedstrijd voor de beker verloren van Orion Stars.

OOG Sport begint zaterdag om 15.00 uur op OOG Radio.