Kinderopvangorganisaties in Groningen stoppen uit voorzorg met speelzand vanwege mogelijk asbest

Kinderopvangorganisaties in Groningen zijn per direct gestopt met het gebruik van speelzand, na berichten over de mogelijke aanwezigheid van asbest in het zand voor kinderen.

Volgens DvhN en RTV Noord gaat het onder meer om Kids2be, Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) en Monkey Donky. Alle drie de organisaties hebben het zand opgeborgen of weggegooid, in afwachting van advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het AD onderzocht twaalf soorten binnenspeelzand die in Nederland te koop zijn. In zes daarvan werd asbest aangetroffen. In Australië en Nieuw-Zeeland waren eerder problemen met asbesthoudend speelzand uit China. De producten daar leidden tot sluiting van scholen en schoonmaakacties met beschermende kleding. Volgens experts zou het gaan om een type asbest wat makkelijk loskomt en ingeademd kan worden.

De NVWA en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoeken nog hoe groot de risico’s precies zijn. De Brancheorganisatie Kinderopvang adviseert voorlopig geen speelzand te gebruiken waarvan de herkomst onbekend is, en alert te zijn op terugroepacties. Sommige webwinkels hebben producten die mogelijk vervuild zijn inmiddels uit de verkoop gehaald.