Kijkje onder het wateroppervlak: duikbril op tijdens lezing bij Het Groninger Landschap

Wat leeft er zoal in onze sloten, vijvers en meren? Bij Het Groninger Landschap vindt zondagochtend een lezing plaats waarbij bezoekers figuurlijk een snorkel opzetten voor een bijzonder kijkje onder water.

De lezing wordt gegeven door leden van duikvereniging Hydrofiel in het bezoekerscentrum Reitdiep van de natuurorganisatie. “Nederland is een echt waterland, vol drassige plekken en sloten”, schrijft Het Groninger Landschap. “Een wandeling langs de waterkant laat vaak maar weinig zien. Het water oogt soms donker of saai, of de reflectie van de zon ontneemt je het zicht op wat er zich onder de waterspiegel afspeelt.”

Een onderwater-oerwoud

Tijdens de lezing wordt duidelijk dat er veel meer gebeurt dan we beseffen. “Je ziet het pas als je er echt een duik in neemt. Met een denkbeeldige duikbril ontdek je een milieu dat soms wegheeft van een oerwoud waarin het krioelt van het leven. Hoewel al het water even nat is, verschilt die nattigheid van plek tot plek enorm, wat zorgt voor een grote diversiteit aan onderwaterleven.”

Naast diverse vissoorten, kikkers, padden en salamanders, is er aandacht voor waterplanten, algen en grotere bewoners zoals de bever en de muskusrat. “Juist nu, in tijden van klimaatverandering, is ons oppervlaktewater van enorm belang. Daarnaast heeft de nattigheid in onze provincie al eeuwenlang een grote historische betekenis; het is onlosmakelijk verbonden met ons bestaan en onze cultuur.”

De lezing begint zondagochtend 15 februari om 11.00 uur. Meer informatie over aanmeldingen en kosten is te vinden op de website van Het Groninger Landschap.