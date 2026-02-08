Kiezeldagen maandag van start: studentenverenigingen openen de deuren

Poelestraat in de nacht

Groningen staat de komende week in het teken van de Kiezeldagen. Tijdens deze ‘winterse introductieweek’ presenteren met name de kleinere en middelgrote studentenverenigingen zich aan studenten die halverwege het jaar willen instromen.

Aan de Kiezeldagen doen dit jaar verenigingen mee als GST, Gica en AEGEE. Het evenement heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1987. Tot die tijd was het eigenlijk alleen mogelijk om aan het begin van het studiejaar lid te worden van een vereniging. Verschillende clubs vonden echter dat er ook een instroommoment in het tweede semester moest zijn. Waar studentenvereniging Cleopatra in de beginjaren de kar trok, wordt de organisatie tegenwoordig gezamenlijk opgepakt met Bernlef, GSV en Unitas. Ook deze verenigingen openen de komende dagen hun deuren.

Olympische sferen

De Kiezeldagen zijn in zekere zin het kleine broertje van de KEI-week. Maar waar die laatste draait om kennismaken met de hele stad, ligt de focus nu volledig op de verenigingen zelf. Het thema van deze editie is ‘Olympische Spelen’. Binnen dit thema organiseren de deelnemende verenigingen hun eigen activiteiten, variërend van open feesten tot sportieve uitdagingen en spelletjes.

Gezamenlijke kroegentocht

Hoewel de verenigingen elk hun eigen programma draaien, is er ook ruimte voor gezamenlijke gezelligheid. Het hoogtepunt daarvan is de traditionele kroegentocht op woensdag, waarbij de handen ineen worden geslagen en studenten bij elke vereniging naar binnen kunnen stappen. De Kiezelweek begint maandag en duurt tot en met vrijdag 13 februari.

Meer informatie over het volledige programma is te vinden op de sociale mediakanalen van de Kiezeldagen.