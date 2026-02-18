Kans op overlast voor omwonenden door aanleg nieuwe groenstrook bij busonderdoorgang Hoofdstation

Een plattegrond van het nieuwe groen rond de zuidzijde van de bustunnel - Impressie via Groningen Spoorzone

Bij de busonderdoorgang aan de zuidzijde van het Hoofdstation, tussen de Viaductstraat en de Achterweg, begint volgende maand de aanleg van een nieuwe groenstrook. De aanleg van de opfleuring rond de bustunnel kan voor omwonenden soms wel wat overlast geven, stelt Groningen Spoorzone.

Het gebied rond de zuidelijke ingang van de tunnel moet een parkachtige inrichting gaan krijgen, zodat het OV-knooppunt wat gemoedelijker wegvalt tegen de woonwijk. Het terrein wordt opnieuw ingericht met natuurlijke terrassen die in lagen worden aangelegd, om zo het hoogteverschil in het gebied op te vangen.

Om dit mogelijk te maken, worden begin volgende maand eerst de bouwhekken tijdelijk verplaatst. Ook verdwijnt een deel van het asfalt. Daarna wordt de grond opgehoogd om de ’terrassen’ aan te kunnen leggen. Daarna keren de hekken terug en verrijst er een nieuw voetpad langs de Achterweg. De beplanting op alle terreinkunstwerkjes komt pas in oktober, omdat het dan plantseizoen is.

Voor de werkzaamheden wordt het voetpad langs de Viaductstraat vanaf 2 maart afgesloten. Overdag kan er geluid of trillingen merkbaar zijn. Volgens planning gaat het voetpad op 22 juni weer open, in de nieuwe inrichting.