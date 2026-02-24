Kandidaat-raadsleden hopen het droog te houden tijdens verkiezingsdebat in zwembad over broedplaatsen

Een politiek debat over broedplaatsen en experimenteerplekken in een zwembad. Op 5 maart gaat het gebeuren aan de Traventijnstraat in Vinkhuizen. De deelnemende (aspirant-)raadsleden houden het waarschijnlijk wel droog tijdens de discussies.

Twaalf politieke partijen doen mee (GroenLinks-PvdA, PvdD, CDA, SP, Student&Stad, D66, ChristenUnie, Stadspartij, Partij voor het Noorden, BBB, Durf en Volt) aan het zogenaamde Zwemdebat, dat plaatsvindt in het leegstaande zwembad naast het voormalige schoolgebouw aan de Traventijnstraat. De deelnemers hebben dan ook geen zwemdiploma nodig.

Het debat wordt georganiseerd door de Groninger Broedplaatsen Coalitie en TRAV12 en staat onder leiding van kunstenaar Wilbert van de Kamp. Tijdens de bijeenkomst wordt gepraat over de toekomst van broedplaatsen in Groningen. Ook andere ruimte voor starters en makers in de stad, de rol van kunst en cultuur en de betekenis van deze plekken voor de samenleving komen aan bod. Ook wordt besproken hoe broedplaatsen kunnen blijven bestaan onder druk van woningnood, marktwerking, gentrificatie en regelgeving.

Naast het debat vinden er groepsgesprekken en andere werkvormen plaats tussen deelnemers en makers, pioniers en organisaties rond broedplaatsen in de gemeente. De bijeenkomst duurt van 13.30 tot 17.00 uur, met een borrel tot 17.30 uur. Iedereen die geïnteresseerd is kan zich hier aanmelden.