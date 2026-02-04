Tweede Kamer dwingt tijdelijke oplossing af voor Gerrit Krolbrug: streep door omrijplan

Foto: OOGTV

Er moet een tijdelijke oplossing komen tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Een motie van Kamerlid Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) werd woensdagmiddag door een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen.

“Het is waardeloos dat er zoveel bruggen worden aangevaren in Groningen”, aldus De Hoop. “Deze eeuw gebeurde dat al 36 keer. De vervanging van de Gerrit Krolbrug laat te lang op zich wachten, daarom moet er een tijdelijke oplossing komen tijdens de bouwperiode. Goed nieuws dat de Kamer vandaag ons voorstel steunt.” De Hoop diende de motie in samen met Pieter Grinwis (ChristenUnie), Chris Stoffer (SGP) en Maarten Goudzwaard (JA21).

Kabinet moet aan de slag

In totaal stemden veertien fracties voor de motie. Hiermee krijgt het kabinet de opdracht om in overleg met de gemeente en provincie Groningen een tijdelijke oplossing te realiseren die de impact voor fietsers verzacht. De opdracht is breed: het kabinet moet kijken naar de aanleg van een tijdelijke brug of het heroverwegen van een pontverbinding.

Streep door omrijplan Rijkswaterstaat

De Gerrit Krolbrug is al sinds de aanvaring in 2021 een hoofdpijndossier. Hoewel er eind 2023 een noodbrug kwam, zou deze volgens de huidige plannen van Rijkswaterstaat volgend jaar moeten verdwijnen zodra de definitieve nieuwbouw start. Rijkswaterstaat adviseerde eerder om géén nieuwe tijdelijke voorziening te bouwen vanwege de hoge kosten (10 miljoen euro). Dit zou betekenen dat 20.000 dagelijkse gebruikers drie jaar lang moeten omrijden via de Noordzeebrug of de Oostersluis. De Tweede Kamer heeft nu bepaald dat dit scenario onacceptabel is en dat er een tussenoplossing moet komen.