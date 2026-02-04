Juninho Bacuna terug in Nederland: FC Volendam huurt oud-FC’er

Foto: FC Volendam

Oud-FC Groningen-speler Juninho Bacuna maakt het voetbalseizoen af in de Eredivisie bij FC Volendam. De 28-jarige middenvelder wordt voor een half jaar gehuurd van het Turkse Gaziantep FK, waar hij sinds afgelopen zomer onder contract staat.

Bacuna speelde in de jeugd bij onder meer FC Lewenborg en GRC, waarna hij werd opgenomen in de jeugdopleiding van FC Groningen. Tussen 2015 en 2018 kwam hij 94 keer in actie voor de Trots van het Noorden. In 2015 won hij met die club de KNVB Beker, waar hij met een invalbeurt nog mee deed in de finale.

Na zijn vertrek uit Groningen vervolgde Bacuna zijn loopbaan in het buitenland. Zo speelde hij voor Huddersfield Town en Birmingham City in Engeland en kwam hij tijdens een verhuurperiode uit voor Rangers FC in Schotland. Afgelopen zomer maakte hij de overstap naar Gaziantep FK in Turkije waar hij hoopt meer speelminuten te maken.

Er staat een drukke zomer te wachten voor Juninho Bacuna. Met FC Volendam zal hij tegen degradatie uit de Eredivisie moeten strijden. Daarnaast zal hij, samen met broer Leandro, zijn opwachting maken op het WK Voetbal 2026 met het Curaçaos voetbalelftal. Vorig jaar wisten zij zich te kwalificeren na een knotsgek duel tegen Jamaica. OOG TV ging voorafgaand aan die wedstrijd langs bij ouders John en Lucille die hun zoons aanmoedigden vanuit Stad.

Bekijk hier de reportage gemaakt door verslaggever Sam Sitepu: