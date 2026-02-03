Judith Spijksma is de nieuwe conservator hedendaagse kunst bij Groninger Museum

Judith Spijksma (foto: Siese Veenstra)

Judith Spijksma is op 1 februari 2026 begonnen als conservator hedendaagse kunst bij het Groninger Museum. In deze rol is zij verantwoordelijk voor het samenstellen van de tentoonstellingen.

Spijksma werkte van 2021 tot 2025 als conservator moderne en hedendaagse kunst bij het Fries Museum. In die periode startte ze een onderzoeksproject naar de collectie, koos ze nieuwe kunstwerken uit en zette ze verschillende tentoonstellingen op, waaronder Kinke Kooi, Semâ Bekirović, Tina Farifteh en Petrit Halilaj. Eerder werkte Spijksma bij het Dordrechts Museum, waar zij zich bezighield met het verzamelbeleid en het programma voor hedendaagse kunst.

Tijdens haar carrière werkte Spijksma met met verschillende binnenlandse en internationale kunstenaars, onder andere Johannes Büttner en Marguerite Humeau. Naast haar curatorschap was zij actief als adviseur bij het Mondriaan Fonds en het Cultuurfonds.