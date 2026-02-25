Journalist Wim Masker (69) overleden

Journalist en FC Groningen-watcher Wim Masker is overleden. Dat is woensdag bekendgemaakt. Masker (69) was ongeneeslijk ziek en leefde, zoals hij het zelf omschreef, ‘in blessuretijd’.

Masker volgde 35 jaar lang het reilen en zeilen van de FC voor de Gezinsbode. Sinds 2011 was hij als analyticus aan RTV Noord verbonden en ook werkte hij voor het ANP, diverse voetbalbladen en de Supportersvereniging waarbij hij artikelen schreef voor hun clubblad. “FC Groningen wenst familie en vrienden van Wim heel veel sterkte”, schrijft de FC op haar website. “Wim was tot het laatst toe aanwezig bij persmomenten, maar meer nog dan dat was hij iedere zaterdag te vinden op Sportpark Corpus den Hoorn. Zijn betrokkenheid bij de club en de jeugdteams was enorm.”

Wim Masker pad

Masker volgde in het bijzonder de verrichtingen van de opleidingsteams van de FC. “Zijn hart lag bij de opleiding van de club. Door zijn slopende ziekte moest hij zijn activiteiten in de laatste fase van zijn leven noodgedwongen staken.” Vorige maand werd op het sportpark, tussen veld zes en zeven, een naambord onthuld: het Wim Masker pad. Een eerbetoon aan Masker. “In overleg met het gezin was ervoor gekozen dit moment te organiseren bij leven, zodat Wim ook zelf hiervan nog getuige kon zijn en de familie Masker als gezin samen nog een herinnering kon maken.”

Ruim een jaar geleden werd bij de journalist een hersentumor geconstateerd. Ondanks een operatie keerden de klachten snel terug. Masker overleed afgelopen zaterdag en is woensdag in besloten kring naar zijn laatste rustplaats gebracht.