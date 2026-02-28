Jorinde van Klinken (Groningen Atletiek) plaatst zich voor WK Indoor

Jorinde van Klinken - Foto via Sport050

Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft zich zaterdag tijdens het NK Indoor in Apeldoorn geplaatst voor het WK Indoor over drie weken. Er was nóg tweemaal zilver voor atleten van Groningse verenigingen.

De 26-jarige Van Klinken, wereldtopper bij het discuswerpen, stootte haar kogel naar een afstand van 19 meter 22. Daarmee overtrof ze de limiet voor het WK met 32 centimeter. Winnen deed ze niet: het goud was voor wereldkampioene Jesica Schilder uit Volendam, die een afstand van 19 meter 73 liet optekenen. Het WK vindt plaats van 20 t/m 23 maart in het Poolse Kujawy Pomorze.

Zilver was er eveneens voor Van Klinken’s clubgenoot Bjorn van Kins, ook bij het kogelstoten. Van Kins stootte de kogel van ruim 7 kilo naar 17 meter 98. Winnaar werd Yannick Rolvink van AV Olympus, met 19 meter 53. Beide mannen wonnen vorig jaar ook al goud en zilver, in dezelfde volgorde.

Nick Marsman van het Groningse Team 4 Mijl pakte eveneens zilver, dankzij een tweede plaats op de 3000 meter. Hij finishte in een tijd van 8 minuten en 09,16 seconden. Jetske van Kampen van Groningen Atletiek werd derde, ook op de 3000 meter. Zij zette een tijd neer van 9 minuten en 04,90 seconden.