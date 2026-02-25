Jorien Bakker wint Vrouw in de Media Award Groningen

Jorien Bakker heeft de Vrouw in de Media Award 2025 voor de provincie Groningen gewonnen. Zij kreeg de meeste publieksstemmen.

Jorien Bakker, ambassadeur bij Natuurmonumenten, is ook bekend van Dolle Mina. Zij spreekt zich als feminist in de media uit over kwesties als femicide, zelfbeschikking en genderdiscriminatie. Dat doet zij in opiniestukken, op straat en in interviews. Volgens de stemmers weet zij complexe en urgente thema’s toegankelijk te maken en schuwt zij gevoelige kwesties niet.

De prijs werd deze woensdag uitgereikt tijdens een uitzending van RTV-Noord. Bakker ontving het bijbehorende beeld van kunstenaar Ellen Buchwaldt uit handen van juryvoorzitter Josta Duiker. Dankzij de prijs maakt zij ook kans op de landelijke Vrouw in de Media Award. Die wordt begin volgende maand bekendgemaakt.

De jury maakte een keuze uit drie genomineerden. De Vrouw in de Media Award werd ooit in het leven geroepen omdat vrouwen ondervertegenwoordigd waren (en nog steeds zijn) in de Nederlandse nieuwsmedia. Toch is deze zeventiende editie de laatste van de Vrouw in de Media Awards.