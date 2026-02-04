Jeroen en dochter gaan viraal met schaatstocht door Groningse straten: “Het is onwerkelijk”

Schaatsen op straat in de zuidelijke stadswijken. Foto: Jeroen

Schaatsen op straat. Door de ijzel was het woensdagochtend mogelijk. Een filmpje dat Jeroen maakte in de zuidelijke stadswijken en op sociale media plaatste, gaat sindsdien viraal.

Jeroen, je bent sinds vandaag een beetje een bekende Nederlander. Hoe beleef je deze aandacht?

“Haha, nou, er komen wel heel veel meldingen binnen. Het filmpje dat ik op X plaatste is inmiddels al 30.000 keer bekeken. Het komt in de buurt van wat ik tien jaar geleden meemaakte op Nationale Dodenherdenking. Ik deelde toen een foto van een pizzabezorger die om 20.00 uur keurig naast zijn fiets ging staan; ik denk dat iedereen die foto nog wel kent. Toen trilde mijn telefoon de hele avond onophoudelijk. Vandaag komt daar zeker bij in de buurt.”

Wanneer ontstond het idee om vanochtend de schaatsen onder te binden?

“Dat was niet direct het geval. Ik was vanochtend van plan om naar familie te gaan. De afgelopen dagen waren er al vaker ijzel- en gladheidsmeldingen. En het is dan toch de Groningse nuchterheid, dat je denkt, het zal wel meevallen. Maar toen ik wilde vertrekken, ben ik toch de situatie even gaan controleren. Toen werd al snel duidelijk dat het niet verstandig was om de weg op te gaan. De straat voor mijn huis was letterlijk een ijsbaan geworden. En wat doe je dan? Precies, we hebben de ijzers ondergebonden.”

Het levert prachtige beelden op waarbij jij en je dochter te zien zijn…

“Zeker. Het ziet er tof uit, maar het is ook gevaarlijk. Het gaat om een heel dun laagje ijs op het asfalt. Onder bomen ligt vaak minder ijs en op plekken waar bladeren of takjes in het ijs zijn vastgevroren, is het link. Als je daar met je schaats in blijft haken, klets je hard voorover. Ik zie vandaag veel leuke filmpjes voorbij komen, maar ik weet zeker dat er ook veel valpartijen zijn. Dus aan iedereen die dit overweegt: denk eerst tien keer na voor je het doet.”

Had je verwacht dat het filmpje zo massaal gedeeld zou worden?

“Dat was niet de reden om het te plaatsen, maar ik begrijp de aantrekkingskracht wel. Het is het absurde van de situatie. Als je de temperatuurkaart van ons land erbij pakt, zie je dat ze in Limburg in voorjaarsachtige toestanden op een terrasje zitten, terwijl wij hier iets beleven wat ik nog nooit eerder heb meegemaakt. Het is onwerkelijk.”