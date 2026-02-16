IVN zoekt mooiste foto’s van Stadspark voor fotowedstrijd

Stadspark (foto: Joris van Tweel)

Het Stadspark in Groningen bestaat in 2026 honderd jaar en dat viert IVN Groningen Haren met een natuurfotowedstrijd. Deelnemers kunnen hun drie mooiste natuurfoto’s, gemaakt in het Stadspark, insturen van 1 maart tot 1 september dit jaar.

Er zijn twee verschillende fotocategorieën: (1) zoom in, zoals planten dieren en paddenstoelen, en (2) zoom uit, zoals landschapsfoto’s. Daarnaast is er een aparte wedstrijd voor kinderen tot en met veertien jaar en voor deelnemers van vijftien jaar en ouder.

Voor elke fotocategorie en elke leeftijdsgroep is een hoofdprijs van 200 euro te winnen. Daarnaast zijn er voor de jeugd ook aanmoedigingsprijzen.

Foto’s kunnen worden ingestuurd naar eeuwig-groen-groningen@ivngroningenharen.nl. Kijk voor de spelregels van de fotowedstrijd.