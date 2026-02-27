Inzamelingsactie gestart voor woonplek dementerenden en rusthuis voor mantelzorgers in Stad

Foto: Logeerhuis De Opstap

Stadjer Eelke Wiersma is een inzamelingsactie gestart voor logeerhuis De Opstap en woonvoorziening Waardig Wonen. Met het geld moeten onder meer een verplichte brandmeldinstallatie en verbeteringen aan het interieur worden betaald.

De Opstap biedt tijdelijke opvang, zodat mantelzorgers even rust krijgen en mensen die zorg nodig hebben tijdelijk ergens anders kunnen verblijven. Waardig Wonen is een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie. Bewoners wonen er in een huiselijke omgeving met dagelijkse ondersteuning van medewerkers.

Een belangrijk deel van het geld is nodig voor de installatie van een brandmeldinstallatie. Door veranderde wet- en regelgeving moeten ook kleinschalige woon- en verblijfsvoorzieningen voor 24-uurszorg zo’n systeem hebben. Het gaat om één installatie voor zowel De Opstap als het huis van Waardig Wonen, omdat er een gezamenlijke vluchtroute is. Daarnaast is geld nodig voor onderhoud en vernieuwing van De Opstap. Het gaat onder meer om ondersteuning van vrijwilligers, vervanging van inventaris en het opknappen van kamers en gangen.

Voor de brandmeldinstallatie is al deels financiering geregeld. De gemeente Groningen en donaties leveren samen 18.000 euro op, maar er is nog eens 9.000 euro nodig. De kosten voor De Opstap alleen worden geschat op ongeveer 10.500 euro. Volgens Wiersma blijft financiële steun nodig omdat overheidsgeld en donaties niet voldoende zijn om alle kosten te dekken. De inzamelingsactie moet helpen om beide voorzieningen financieel stabiel te houden.

Meer informatie over de actie lees je hier.