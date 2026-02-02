Inwoners gemeente Groningen kunnen nu ook geur- en geluidsoverlast melden via HinderApp

Foto via Provincie Groningen

Eerder was het al mogelijk om via de HinderApp melding te doen van overlast door houtrook in de gemeente Groningen. Sinds vorige week kunnen inwoners ook geur- en geluidsoverlast melden.

Dat kan door een melding of een milieuklacht in te dienen. Deze milieuklachten worden afgehandeld door de Omgevingsdienst Groningen. Inwoners kunnen via een systeem in de app volgen wat er met hun klacht gebeurt.

Tegelijk ontvangt de gemeente anonieme gegevens over het soort meldingen en hoe vaak die voorkomen. Deze informatie geeft inzicht in milieu-, rook- en geluidsoverlast binnen de gemeente en kan worden gebruikt bij het maken en aanpassen van beleid.

De HinderApp is ontwikkeld door de provincie Groningen, de Omgevingsdienst Groningen en Groningse gemeenten. Wie de HinderApp wil gebruiken, moet zich eenmalig registreren via de website van de HinderApp. Het bekijken van meldingen op de kaart kan zonder registratie.