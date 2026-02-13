Inhaalrace kan Futsal Groningen niet baten tegen HV Hoorn

Amin Ouhida neem de corner waaruit de 1-0 valt - Foto: Wouter van der Maden

De zaalvoetballers van Futsal Groningen hebben vrijdagavond thuis met 5-3 verloren van HV Hoorn.

Groningen keek binnen elf minuten al tegen een 3-0 achterstand aan. Na de pauze werd het zelfs 4-0 voor Hoorn.

Via doelman Frank Woldring en twee treffers van Yska Last kwam Groningen in korte tijd nog terug tot 4-3. De jacht op de gelijkmaker lukte niet, omdat de beslissende treffer meteen aan de andere kant viel.

Futsal Groningen zakte naar de zesde plaats in de kampioenspoule van de eredivisie.