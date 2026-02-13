Inbrekers stelen grote hoeveelheid sieraden bij juwelier in winkelcentrum Paddepoel

Foto: Winkelcentrum Paddepoel

Afgelopen donderdagnacht hebben inbrekers toegeslagen bij juwelier Lucardi in Winkelcentrum Paddepoel. Volgens de politie vond de inbraak plaats tussen 03.00 en 04.00 uur. Bij de inbraak werden veel sieraden buitgemaakt.

De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben van personen of voertuigen rond dat tijdstip om contact op te nemen via 0900-8844. Wie liever anoniem blijft, kan bellen met 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Houd daarbij zaaknummer 2026037387 bij de hand.

Daarnaast vraagt de politie om verdachte sieraden die online worden aangeboden te melden, bijvoorbeeld als een aanbieder meerdere sieraden tegelijk verkoopt.