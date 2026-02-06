Inbraakgolf bij horecagelegenheden, politie zoekt getuigen

Foto: pexels.com - Creative Commons Zero (CC0) license

De afgelopen weken en maanden zijn diverse horecagelegenheden het slachtoffer geworden van inbraken. De politie is op zoek naar getuigen.

Café Tante Truus in de Blekerstraat was twee keer de klos, op 3 november en 28 januari.

De overige inbraken waren in Bar Smit aan de Kajuit op 7 januari, Hoornsemeer bar op10 januari, Veronica Bar aan de Ulgersmaweg op 15 januari, café Singelier aan de Koendersweg op 21 januari en Mirage Lounge, onder station Noord op 21 januari.

Wat er is gestolen is niet bekend gemaakt. De politie is op zoek naar tips en camerabeelden.