IJspegels dreigen in verdiepte ligging ringweg te vallen, rijstroken afgesloten

Foto Patrick Wind 112groningen.nl

Er dreigen donderdagmiddag ijspegels op het wegdek van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg te vallen. Dat meldt Rijkswaterstaat.

De vallende ijspegels kunnen gevaar opleveren voor de weggebruikers. De ijspegels worden daarom verwijderd.

Hiervoor worden rijstroken afgesloten, waardoor verkeershinder ontstaat. In een deel van de stad werden files en langzaam rijdend verkeer gesignaleerd. Rijkswaterstaat verwacht tot aan het begin van de avondspits bezig te zijn om de ijspegels te verwijderen.