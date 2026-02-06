Iets warmer en iets droger, kleine pauze in het winterweer

Foto: Joris van Tweel

Groningen kan de komende dagen lichtjes op adem komen van sneeuw, vrieskou en ijzel, met temperaturen die overdag boven het vriespunt blijven en bewolking die slechts wat lichte motregen voortbrengt. In de tweede helft van de komende week zou Koning Winter weer terug kunnen keren.

Vrijdagavondv en -nacht valt plaatselijk nog wat regen en kan het heel plaatselijk nog wat glad worden. Later wordt het op de meeste plekken droog. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De temperatuur blijft vorstvrij, met minima rond +1 tot +2 graden, maar lokaal kan het nog glad zijn.

Zaterdag begint met plaatselijk wat mist of laaghangende bewolking. In de loop van de dag kan de zon heel soms tussen de wolken piepen, maar er kan ook nog wat lichte motregen vallen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 5 graden. De wind blijft zwak tot matig uit het zuidoosten.

Op zondag verandert er weinig. Het is overwegend bewolkt met een kleine kans op een mottig buitje. De temperatuur komt uit rond 4 graden en de zuidoostenwind is matig, soms vrij krachtig. In de avond en nacht liggen de temperaturen rond het vriespunt of net daarboven.

Het blijft winter

Maandag blijft het bewolkt maar grotendeels droog. Overdag wordt het ongeveer 3 à 4 graden, ’s nachts rond het vriespunt. Dinsdag blijft bewolkt met middagtemperaturen rond 4 à 5 graden.

Daarna neemt de kans op neerslag toe. Woensdag is het weerbeeld onzeker. Het kwik lijkt overdag een paar graden boven nu te blijven en dat er neerslag gaat vallen is een goede aanname. Maar of de temperatuur ’s avonds en ’s nachts hoog genoeg blijft om ijzel te voorkomen is onzeker. Voor vrijdag staat er in ieder geval genoeg neerslag met potlood op de weerkaart om nieuwe waarschuwingen voor gladheid alvast klaar te zetten bij het KNMI.